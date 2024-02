Siegen. Die Stadt Siegen möchte mehr individuelle Geschäfte mit hoher Anziehungskraft in den Fußgängerzonen haben. Das Rezept dafür ist bereits erprobt.

Die Stadt Siegen möchte weiterhin Ladenlokale an- und günstiger vermieten, um Leerstände in den Einkaufszonen zu vermeiden. Möglich wird das dank der erfolgreichen Bewerbung für Mittel aus dem Landesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren in NRW“, wie Thomas Runge, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, auf Anfrage bestätigt. Über die weiteren Förderdetails würden die politischen Gremien in Kürze informiert. Ziel des Landesprogramms sei es, „Innenstädte und Zentren zu erhalten und zu stärken“, wie der Chef der Wirtschaftsförderung erklärt. „Das ist vor allem wichtig bei den grundlegenden strukturellen Veränderungen, die die Innenstädte aktuell erleben.“