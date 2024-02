Siegen. Nach eher ruhigem und überaus mildem Februar-Wetter, kann es nun wieder kühler und vor allem turbulenter werden, warnt Experte Carsten Beyer.

Es wird ungemütlich und zum Wochenende auch kühler. Ein Randtief zieht laut Prognose von Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland, am Donnerstag, 22. Februar, über Siegen-Wittgenstein hinweg und bringt vorübergehend Sturm und schwere Sturmböen mit kräftigen Schauern und örtlichen Gewittern. Die genau Entwicklung sei bei Randtiefs immer sehr unsicher. Aber: „Bleibt Donnerstag besonders ab dem Nachmittag aus den Wäldern raus“, warnt er.

Zudem bringt am Donnerstag eine Warmfront verbreitet teils kräftigen Regen. Regenmengen von 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter sind wahrscheinlich. Donnerstagabend erreicht dann die markante Kaltfront von Sturmtief Vivienne das Kreisgebiet und bringt kräftige Schauer mit örtlichen Gewittern und Sturmböen und schwere Sturmböen mit. Dahinter gibt es eine deutliche Abkühlung. Im oberen Bergland sind auch Schneeflocken nicht ganz ausgeschlossen. Einen richtigen Wintereinbruch gibt es aber nicht.

Kräftige Schauer und ein wenig Schnee in Siegen-Wittgenstein

Am Freitag, 23. Februar, gibt es nach kräftigen Schauern und lokal schweren Sturmböen in der Nacht zuvor über den Tag noch einzelne Schauer, aber auch mal sonnige Momente. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 9 Grad. Am Samstag, 24. Februar, dominieren Wolken den Himmel. Es ist mit Schauern zu rechnen, teils auch Graupelgewittern, in den höchsten Lagen auch mit Schnee vermischt. Der Sonntag, 25. Februar, bleibt nach örtlichen Bodenfrost in der Nacht, trocken. Die Höchsttemperaturen: 1 bis 7 Grad.

