Siegen. Die Hochschulversammlung ist dem Vorschlag von Stefanie Reese für ihr Rektorat gefolgt: zwei Frauen, drei Männer, drei bleiben, zwei sind neu.

Seit 15. Dezember 2023 ist Prof. Dr. Stefanie Reese neue Rektorin der Universität Siegen – nun steht auch ihr Führungsteam fest. Die Hochschulwahlversammlung hat die neuen Prorektorinnen und Prorektoren im Friedrich-Schadeberg-Hörsaal auf dem Campus Unteres Schloss gewählt: alle fünf Kandidatinnen und Kandidaten mit deutlichen Mehrheiten. Es gab zwei Wahlgänge. Gemeinsam mit Rektorin Prof. Stefanie Reese und Kanzler Ulf Richter bilden die nun gewählten Prorektoren und -rektorinnen ab 1. März das neue Rektorat der Universität Siegen. Es setzt sich aus fünf Ressorts zusammen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Für sechs Jahre gewählt wurden:

Prof. Dr. Petra M. Vogel – Prorektorin für Nachwuchs, Diversity und Internationales. Prof. Vogel hat an der Fakultät I die Professur für Germanistik/Linguistik inne. Sie ist seit 2006 in Siegen, war von 2011 bis 2015 Dekanin der Fakultät I und gehört bereits seit 2019 dem Rektorat der Universität an. Hier war sie bisher für den Bereich „Internationales und Lebenslanges Lernen“ zuständig.

Auch interessant

Dr. Barbara Müller-Naendrup – Prorektorin für Lehrkräfte, Weiterbildung und Nachhaltigkeit. Dr. Müller-Naendrup ist Akademische Oberrätin am Department „Erziehungswissenschaft“ der Fakultät II. Seit 2002 in Siegen ist sie Mitglied der Arbeitsgruppe Grundschulpädagogik und wissenschaftliche Leiterin der OASE Lernwerkstatt. Seit 2020 hat sie das Amt als Prodekanin für Studium und Lehre an Fakultät II inne.

Prof. Dr. Hans Michael Merzendorfer – Prorektor für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement. Prof. Merzendorfer hat an der Fakultät IV die Professur für Molekularbiologie inne. Er ist seit 2014 in Siegen. Von 2019 bis 2021 war er Mitglied des erweiterten Dekanats der Lebenswissenschaftlichen Fakultät und Sprecher des Departments Chemie-Biologie. Seit 2023 ist er Koordinator des DFG-Schwerpunktprogramms 2416 („CodeChi“).

Auch interessant

Uni Siegen: Was Donald Trump und Evangelikale gemein haben Von Hendrik Schulz

Prof. Dr. Volker Wulf – Prorektor für Wissenschaft, Technik und Gesellschaft.

Prof. Wulf hat an der Fakultät III die Professur für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien inne. Er ist seit 2002 in Siegen. Von 2011 bis 2019 war er Dekan der Fakultät III; außerdem gehört er bereits seit 2019 dem Rektorat an, wo er bisher für das Ressort „Digitales und Regionales“ zuständig war.

Auch interessant

Prof. Dr.-Ing. Andreas Kolb – Prorektor für Forschung, Infrastruktur und Vernetzung. Prof. Kolb hat an der Fakultät IV die Professur für Computergrafik und Multimediensysteme inne. Er ist seit 2003 in Siegen und aktuell Sprecher des Departments „Elektrotechnik und Informatik“ sowie stellvertretender Sprecher des Zentrums für Sensorsysteme (ZESS). Von 2011 bis 2015 war er außerdem Prodekan für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der Fakultät IV.

Die Amtszeit der neuen Prorektorinnen und Prorektoren beträgt sechs Jahre.

Es geht darum, in Zukunft noch mehr Menschen für den Standort Siegen und unsere Universität zu begeistern. Prof. Dr. Stefanie Reese, Rektorin der Universität Siegen

„Ich freue mich, dass die Hochschulwahlversammlung mit ihrer Wahl meine Vorschläge für das neue Rektorat bestätigt hat und bedanke mich für das Vertrauen“, sagte Rektorin Reese nach der Wahl. „Das neue Rektorat ist mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen besetzt, die viel Fachwissen und Erfahrung mitbringen. Ich freue mich darauf, zusammen mit diesem starken Team unsere gemeinsamen Ziele für die Universität Siegen anzugehen.“ Neben der Stärkung einer qualitativ hochwertigen Lehre und exzellenter Forschung gehe es vor allem darum, „in Zukunft noch mehr Menschen für den Standort Siegen und unsere Universität zu begeistern.“

Jetzt gilt es, die Universität als Ganzes und die Region mitzunehmen, denn gemeinsam können wir es schaffen. Prof. Dr. Nikolaus Risch, Hochschulrat

Der Vorsitzende des Hochschulrats, Prof. Dr. Nikolaus Risch, dankte den bisherigen Prorektorinnen und Prorektoren für ihre Arbeit. „Die Universität hat alle Möglichkeiten, selbstbewusst und für die Menschen der Region spürbar die Zukunft in diesen herausfordernden Zeiten ganz wesentlich mitzugestalten. Jetzt gilt es, die Universität als Ganzes und die Region mitzunehmen, denn gemeinsam können wir es schaffen.“

Die gewählten Prorektoren und Prorektorinnen werden weiterhin in ihren Fakultäten in Forschung und Lehre tätig sein: Ihr Amt ist nicht hauptberuflich. Die Hochschulwahlversammlung setzt sich zusammen aus sämtlichen Mitgliedern des Senats und des Hochschulrats der Universität Siegen. Zur Prorektorin oder zum Prorektor ist gewählt, wer die Mehrheit der Stimmen des Gremiums und zugleich die Mehrheit der Stimmen innerhalb der beiden Hälften, Senat und Hochschulrat, erreicht.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++