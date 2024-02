Siegen. Warum Siegerländer Unternehmen ihre Rolle im Dritten Reich genau anschauen und was sie heute für Demokratie und gegen Hass tun.

Die Industrie- und Handelskammer Siegen feiert ihr 175-Jähriges. Ihre Geschichte beginnt 1849 als „Handelskammer“. Das Jahr 1933 war damals nur wenig weiter von der Gründung entfernt als das Jahr 1945 vom gerade begonnenen Jubiläumsjahr. Es geht um die zwölf Jahre dazwischen. Die Jahre des NS-Regimes stehen nicht nur zeitlich in der Mitte der IHK-Chronik. In den Augen der Kammer strahlen die Folgen bis in die Gegenwart hinein.