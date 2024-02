Dahlbruch. Vom Balkon des Dahlbrucher Kinos begleitet das Orchester „Der letzte Mann“. Am Tag danach folgt ein wirkliches Abenteuer aus der Gegenwart.

Das Viktoria-Kino hat zwei besondere Veranstaltungen im Programm: einen vom Blasorchester Stadt Kreuztal begleiteten Stummfilm und den Film einer Bad Laaspherin, die mit dem Fahrrad fast um die Welt geradelt ist.

Der Stummfilm „Der letzte Mann“ von Friedrich-Wilhelm-Murnau ist ein Klassiker der Filmgeschichte. Doch ganz so stumm war es auch 1924 nicht im Kino, denn der Film wurde damals durch ein live spielendes Orchester begleitet. Diese Zeit möchte das Blasorchester Stadt Kreuztal am Sonntag, 25. Februar, ab 16 Uhr wieder aufleben lassen. Es begleitet den alten Hotelportier (Emil Jannings) des Hotels „Atlantic“ durch die Höhen und Tiefen seines Lebens im Dienst des Hotels. Das Blasorchester Stadt Kreuztal wird an diesem Nachmittag die Vertonung durch Florian C. Reithner zur Aufführung bringen. Die musikalische Leitung hat André Becker inne. Der Balkon ist an diesem Nachmittag gesperrt, dort sitzt das Orchester.

Fast 33.000 Kilometer durch 25 Länder und über vier Kontinente

Im August 2019 startet Lisa Achatzi aus Bad Laasphe mit ihrem Fahrrad in Kolumbien zu einer 32.615 km langen Solo-Radreise: 25 verschiedene Länder auf vier Kontinenten wird sie in den nächsten Monaten mit ihrem Fahrrad durchqueren. Wie sehr diese Reise ihr Leben verändern wird, kann sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Eine Pandemie, die die Reise in zwei Hälften teilen wird, macht ihre Fahrt unerwartet beschwerlich. Ein sexueller Übergriff zwingt sie dazu, sich ihre Reise regelrecht zurück zu erkämpfen. Aber vor allem erlebt sie unzählbar viele tolle Momente, die ihren Glaubenssatz, dass es mehr gute als schlechte Menschen auf dieser Welt gibt, bestätigen. Ihr Film wird am Montag, 26. Februar, 20 Uhr, im Viktoria-Kino aufgeführt.

Lisa Achatzi: Vom Traum zum Trauma - und zurück. Eine 32.615 km lange Solo-Radreise" © privat | Privat

Mit den Spenden-Erlösen aus ihrer Reise unterstützt Lisa Achatzi die Organisation „Samos Voluenteers“, bei denen sie einige Monate selbst mitgearbeitet hat. „Samos Volunteers“ unterstützt Menschen auf der griechischen Insel Samos auf der Flucht. Wer die Arbeit von Lisa Achatzi unterstützen möchte, für den stehen im Kinofoyer Spendenboxen bereit.

