Freudenberg. Ein schweres SUV bekommt in Freudenberg die Kurve nicht. Das wird einer Radfahrerin zum Verhängnis. Der Autofahrer flieht.

Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen, 13. Februar, auf der Friedenshortstraße zwischen Freudenberg und Alte Heide bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Die 22-Jährige war mit ihrem Pedelec gegen 6.30 Uhr von Alte Heide unterwegs in Richtung Freudenberg, teilt die Polizei am Mittwoch, 21. Februar, mit. Etwa 150 Meter vor Beginn der Wohnbebauung radelte die Frau bergauf. In einer 180-Grad-Linkskurve soll ihr in der Dunkelheit ein dunkler SUV entgegengekommen sein.

Großes SUV scheint nicht die Kurve gekriegt zu haben

Die 22-Jährige gab an, dass sie den Eindruck hatte, dass der Pkw nicht die Kurve bekommen habe. Er sei sehr weit in ihren Fahrbahnbereich gekommen und habe sie beim Vorbeifahren touchiert. Dabei sei die Bikerin vom Fahrrad gefallen. Pedelec und die 22-Jährige fielen in die abschüssige Böschung. Die Frau wurde schwer verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer, die das Unfallgeschehen nicht beobachtet hatten, entdeckten die Verletzte, leisteten Erste Hilfe und verständigten Rettungskräfte.

Das Unfallopfer konnte in dem entgegenkommenden SUV einen Mann als Fahrer ausmachen. Dieser sei etwa 40 bis 50 Jahre alt. Er soll ein etwas breiteres Gesicht gehabt haben. Er sei hellhäutig und weder Bart- noch Brillenträger gewesen. Weitere Angaben zu dem Fahrzeug konnte sie nicht machen.

Polizei Siegen will Hinweise zu Unfallverursacher

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeiter bitten, der Polizei Hinweise zu dem Verursacher sowie zu dem Unfallgeschehen unter 0271/7099- 0 zu geben.

