Siegen. Trödel, Musik und Cocktails. Das Wochenende kann kommen, wie wir finden. Hier sind unsere besten Tipps. Wir wünschen viel Spaß!

Geschüttelt, nicht gerührt in Köln

Zeit, sich gepflegt abzuschießen? Das aber bitte mit Niveau, nicht mit billigem Wermuth. In einem Minikurs lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, „Cocktails im Handumdrehen“ zu mixen. Mit einfachen Rezepten – Gimlet, Caipi- und Fancy-Variationen – vermitteln Experten wichtige Grundkenntnisse, wie der Veranstalter verspricht: Samstag, 24. Februar, 18.30 Uhr, Cocktail-Contor Köln-Sülz, Sültzgürtel 76a, Köln.

Eric Clapton, Beatles, Toto

Von Queen bis Toto, von Dire Straits bis Eric Clapton, von Astor Piazzolla bis zu den Beatles – 40 Fingers präsentieren ein breites Repertoire berühmter Rock- und Pop-Songs, arrangiert für vier Gitarren. Im Jahr 2022 gaben sie ihr einziges Konzert in Deutschland in Kreuztal, nun sind sie wieder dort zu Gast. Und das Beste: Wer dabei sein will, muss mit ein wenig Glück nicht dafür zahlen. Wir verlosen drei mal zwei Tickets für den Auftritt des Ensembles. Einfach hier mitmachen und gewinnen. Wir wünschen viel Erfolg: Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, Otto-Flick-Halle, Moltkestraße 12, Kreuztal.

Drei Jahrzehnte Varieté in Siegen

Das Lyz-Mix-Varieté feiert 30-Jähriges und das gleich dreimal. Am Wochenende ist die letzte Episode an der Reihe. Auf der Bühne stehen Branka & Roger – oder besser: das Duo Diagonal – Kira & Anders sowie Special Guest Ingo Oschmann. Er verbindet seit über 30 Jahren Stand up Comedy mit pfiffigen Improvisationen und verblüffenden Zaubertricks, teilt das Kulturbüro des Kreises mit. Also nichts wie hin: Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, Lyz, St.-Johann-Straße 18, Siegen.

Fashion Freaks in Düsseldorf

Ich hatte mal eine Freundin, die hielt sich für ein großes Fashion Victim. Kaufte sich ständig irgendwelche Klamotten, die sie für schick hielt und von denen sie glaubte, dass andere – insbesondere solche, die das beruflich machen – sie auch toll finden würden. Waren sie aber nicht und taten sie nicht. Warum ich das erzähle: Es gibt Menschen, die lernen, was hübsch ist und zeigen das auch. Schülerinnen und Schüler des Fashion Design Instituts stellen ihr Können bei „Show me“ zur Schau. Und das ist viel schöner als das, was ich mir lange Zeit habe ansehen müssen: Freitag, 23. Februar, 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Classic Remise, Harffstraße 110a, Düsseldorf.

Ein bisschen Flohmarkt in Siegen

Wer nicht mehr länger bis zum ersten großen Flohmarkt unter der HTS in Geisweid warten mag, kann sich die zeit auf dem Trödelmarkt in Eiserfeld vertreiben. Ist auch ganz schön. Und Freunde gepflegter und gebrauchter Dinge dürften sicherlich fündig werden: Sonntag, 25. Februar, 11 bis 18 Uhr, IHW-Park, Siegen-Eiserfeld.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++