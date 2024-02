Siegen. Die Förderung des Vereins, der Jugendarbeit und psychosoziale Beratung leistet, durch die Stadt sei „nicht wirtschaftlich“, meint die AfD.

Die AfD-Fraktion fordert, das queere Zentrum „andersROOM“ in der Freudenberger Straße und das Vertragsverhältnis zwischen Trägerverein QIS („Queere Initiative Siegen“) „auf den Prüfstand“ zu stellen.

Nachdem die Verwaltung einen Renovierungsbedarf in Höhe von rund 175.000 Euro angemeldet hat, meldet sich die AfD-Fraktion nun mit einem Fragenkatalog, der durchweg eine Verantwortlichkeit des Vereins für die Mängel am Gebäude unterstellt: „Liegt hier normaler Verschleiß oder vertragswidrig mangelnde Pflege und Instandhaltung vor? Wer ist für die kaputten Türen verantwortlich? Wurden bereits Regressansprüche gegen mögliche Verantwortliche geprüft?“

Vom Schleifmühlchen in die alte Feuerwache

Der Steuerzahler könne nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn der Verein seiner vertraglichen Verpflichtung nicht nachkomme, schreibt die AfD. Der Stadt stehe das Recht zur Kündigung des Leihvertrages zu, wenn das der Fall sei: „Wurde dies bereits geprüft oder tatsächlich eine Abmahnung oder Kündigung ausgesprochen?“ Dass die Immobilie unentgeltlich zur Verfügung gestellt werde, „entspricht unseres Erachtens nicht einer wirtschaftlichen Verwertung städtischen Eigentums“.

Antworten auf die Fragen, die in der Ratssitzung am Mittwoch, 28. Februar, auf der Tagesordnung stehe, wurden schon vor Monaten gegeben. Erstmals im November hatte der Bauausschuss über das ehemalige Feuerwehrgerätehaus an der Alche beraten, das die Stadt dem Verein – 2004 noch „Schwule Initiative Siegen“ – zwar mietfrei überlassen, ihm aber alle Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zugewiesen hatte. Vorher hatte die Stadt die Räumung des „Schwulen-Begegnungs-Zentrums“, einem Anbau an das VEB in der Marienborner Straße, veranlasst, um den Baugrund für den Schleifmühlchen-Kreisel freiräumen zu können.

Schäden schon beim Einzug 2004

Nachdem Bau- und Hauptausschuss Bedenken angemeldet hatten, hatte Bürgermeister Steffen Mues klargestellt, dass eine Reihe baulicher Mängel noch aus der Nutzung durch die Feuerwehr stammen und 2004 bei der Übergabe an den Verein dokumentiert worden seien. Mit der verabredeten Instandhaltung sei nicht die nun teilweise fällige „Grundsanierung“ (der Fenster und der Fassade) gemeint gewesen. Weitere Schäden, zum Beispiel an den Türen, waren teils durch Einbrüche, teils durch queerfeindlichen Vandalismus entstanden.

Der Verein betreibt im andersROOM als einer von nur wenigen Standorten in NRW eine psychosoziale Beratungsstelle und ein queeres Jugendzentrum, die beide mit Landesmitteln gefördert werden. Fördermittel für die Gebäudeunterhaltung kann der Verein allerdings nicht in Anspruch nehmen – dafür müsste er Eigentümer der Immobilie sein.

