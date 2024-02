Netphen/Texas. Das Familienunternehmen König + Co. produziert in Netphen und Haiger Böden, die Teil eines Weltraumbahnhofs in Texas werden. Was dahinter steckt.

Die Maschinerie setzt sich in Bewegung und ein großes Tor öffnet sich - dahinter befindet sich eine etwa tausend Grad heiße Anfertigung der Firma König + Co. aus Netphen. Bei dem glühenden Eisen handelt es sich um einen von 40 Böden, den das Familienunternehmen aus dem Siegerland auf Bestellung an eine US-amerikanische Firma liefert. In Texas wird zurzeit an einem neuen Weltraumbahnhof gearbeitet, für den die Teile aus dem Siegerland wichtig sind. Sie werden in die Tankanlagen für Raumschiffe eingesetzt.