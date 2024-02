Siegen. Gerade der Mittwochsmarkt dümpelt vor sich hin. Die Grünen fordern Sofortmaßnahmen und haben Ideen, die wieder zum Marktbesuch locken sollen.

Die Grünen wollen die Siegener Wochenmärkte retten. Als „Sofortmaßnahme“ soll den Markthändlern bis Juni die Standgebühr erlassen werden.

„Seit Monaten“, so die Grünen in ihrem Antrag, seien die Kundenzahlen rückläufig. „Gerade mittwochs zeichnet sich dies auch bereits an den teilnehmenden Marktständen ab.“ Das Angebot werde „konstant kleiner“, zuletzt habe sich auch der Bio-Gemüsehof verabschiedet. Händler hätten darauf hingewiesen, dass es in anderen Städten bessere Angebote gebe.

Werbekampagne für die Wochenmärkte

Die Grünen regen eine „umfangreiche Werbekampagne“ an, die das Siegener Stadtmarketing umsetzt. . „Der massive werbliche Druck von Discountern und Supermärkten lässt den Verbraucher*innen kaum noch eine Wahl“, heißt es in der Begründung des Antrags, „auch das Angebot von Lieferdiensten wird zu weiteren Problemen in der Wahrnehmung führen.“ Wochenmärkte seien aber auch Begegnungsstätten, sie förderten den Austausch zwischen den Menschen. „Wir sind überzeugt davon, dass Wochenmärkte ein wichtiger Faktor zur Belebung unserer Innenstädte sind.“

Tastings, Kultur und Raum zum Verweilen

Mit einem jährlichen Budget von 25.000 Euro sollen in diesem und im nächsten Jahr Maßnahmen finanziert werden, die den Aufenthalt auf dem Mittwochsmarkt attraktiver machen. Konkret nennen die Grünen Schatten spendende und vor Regen schützende Wochenmarkt-Pavillonzelte, Sitz- und Stehflächen, Prämien für neu geworbene Stände („Händler werben Händler“), kulturelle Angebote, einen Stand, der wechselnd aus dem Bereich der regionalen Landwirtschaft und Eine-Welt-Projekten kommt. Kochideen in Zusammenarbeit mit der VHS könnten präsentiert werden, und gemeinsam mit der Siegener Gastronomie könnten regionale Produkte vor Ort zubereitet, Tastings oder Wettbewerbe veranstaltet werden.

Zuletzt vor nunmehr fast sechs Jahren hatte die Stadt den bisher letzten Anlauf unternommen, Leben in die Marktszene zu bringen. Neu an den Start ging der „Mittwochsmarkt unterm Krönchen“, der einen „grünen“ Schwerpunkt auf regionale und Bio-Produkte setzt, ein gastronomisches Angebot hat, mit wechselnden Aktionen wie zum Beispiel Verlosungen unterhält - und der, im Gegensatz zum klassischen Wochenmarkt am Samstagvormittag, nachmittags von 12 bis 18 Uhr stattfindet.

