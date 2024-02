Siegen/Düsseldorf. Zwei NRW-Verdienstorden gehen in den Kreis Siegen-Wittgenstein. Ursula Belz und Winfried Schwarz erhalten die höchste Auszeichnung des Landes.

Mt dem Verdienstorden ehrt die Landesregierung ehrenamtlich besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger für ihren herausragenden Einsatz für das Gemeinwohl und das Land Nordrhein-Westfalen. Die Verleihung fand in der Staatskanzlei in Düsseldorf statt. Unter den 16 Geehrten: Winfried Schwarz, Initiator des Museums für Gegenwartskunst, und stellvertretende Landrätin Ursula Belz. Seit 1986 wurde der Orden 1744 Mal verliehen.

Winfried Schwarz: „Herausragend für das Kulturland NRW“

Winfried Schwarz war Mitinitiator und Mitgründer des Museums für Gegenwartskunst in Siegen und hatte bis 2019 das Amt des Vorsitzenden des Trägervereins inne. Er ist Vizepräsident der Peter Paul Rubens-Stiftung in Siegen. Seit 2002 ist er Vorsitzender des Fördervereins „Waldskulpturenweg Wittgenstein-Sauerland“. Bis 2020 gehörte er dem Kreistag an und war Vorsitzender des Kulturausschusses. Schwarz war Kreisdirektor in Siegen und danach Geschäftsführer der Ejot-Holding in Bad Berleburg.

Das Projekt ist ein echtes Juwel für die Region und ein Anziehungspunkt für Touristen. Hendrik Wüst, Ministerpräsident

„Das Engagement von Winfried Schwarz ist außerordentlich vielfältig und umfangreich“, stellt Hendrik Wüst fest. In seiner Laudatio erinnert der Ministerpräsident daran, wie Schwarz 1995 die Kunstmäzenin Barbara Lambrecht-Schadeberg für die Gründung eines Kunstmuseums in Siegen begeisterte. „Viel Kraft und Zeit“ habe er in die Planung und den Bau des Museums investiert, das 2001 eröffnete. Mit seinem Tatendrang und seinem Enthusiasmus habe er zahlreiche Sponsoren für den Waldskulpturenweg gewonnen. Auf 23 Kilometern Wanderweg finden sich elf Skulpturen international renommierter Künstler. „Das Projekt ist ein echtes Juwel für die Region und ein Anziehungspunkt für Touristen.“ Schwarz habe sich durch „herausragendes Engagement für das Kulturland Nordrhein-Westfalen“ verdient gemacht. Und nicht nur da: Winfried Schwarz war auch Vorsitzender der Verkehrswacht und ehrenamtlicher Richter am Landes- und Bundesarbeitsgericht.

Ursula Belz: Engagement im Sport und für Zugewanderte

Seit über zwei Jahrzehnten engagiert sich Ursula Belz im kommunalpolitischen und sportlichen Bereich. Von 2009 bis 2020 war sie stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bad Berleburg. Seit 2016 gehört sie dem Kreistag an, seit 2020 ist sie stellvertretende Landrätin des Kreises Siegen-Wittgenstein. Von 1995 bis 2014 war sie Vorsitzende des Stadtsportverbands der Stadt Bad Berleburg, im Kreissportbund gehört sie seit 25 Jahren dem geschäftsführenden Vorstand an.

Weiterhin engagiert sich Ursula Belz im Johannes-Althusius-Gymnasium und unterstützt dort zweimal wöchentlich aus dem Ausland kommende Schülerinnen und Schüler beim Erwerb der deutschen Sprache ergänzend zum schulischen Sprachunterricht. Die pensionierte Lehrerin unterrichtet selbst ehrenamtlich Schülerinnen und Schüler, um deren Deutschkenntnisse zu verbessern, und sie organisiert und koordiniert Sprachkurse. „Auch die Stadtbücherei und andere kulturelle Einrichtungen profitieren von ihren kreativen Ideen und ihrer Einsatzbereitschaft“, sagte Wüst.

Ihr großartiges Engagement, Ihre Zuverlässigkeit und Ihr Verantwortungsbewusstsein kommen auf vielen Wegen den Menschen in Bad Berleburg und im Kreis Siegen-Wittgenstein zugute. Henrik Wüst, Ministerpräsident

„Ulla Belz ist bodenständig. Sie kann zuhören. Sie hat eine klare Meinung. Und sie genießt über die Parteigrenzen hinweg große Anerkennung“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst in seiner Laudatio, „Ihr großartiges Engagement, Ihre Zuverlässigkeit und Ihr Verantwortungsbewusstsein, liebe Ulla Belz, kommen auf vielen Wegen den Menschen in Bad Berleburg und im Kreis Siegen-Wittgenstein zugute. Und Ihr Einsatz und Ihr Vorbild strahlen weit darüber hinaus.“

