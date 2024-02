Mudersbach. Eine Frau gerät mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und es scheppert ordentlich. Die Polizei findet offenbar schnell den Grund dafür heraus.

Ein Unfall, drei beschädigte Autos: Am Mittwoch, 21. Februar, kam es in Mudersbach gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Laut Polizeiangaben fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Stahlwerkstraße. Zeitgleich waren eine 85 Jahre alte Frau und ein 38-jähriger Mann in ihren Autos in der Gegenrichtung unterwegs. Plötzlich, so die Beamten weiter, geriet die 65-Jährige mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und erwischte beide Fahrzeuge.

Polizisten stellen Führerschein sicher

Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Aber: Offenbar stand die 65-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss. Laut Polizei-Informationen ergab ein Atemalkoholtest einen Promillewert von mehr als 1. Der Frau wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++