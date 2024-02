Siegen. Pro Israel, gegen Rechts, Frieden für die Ukraine sowie Massentierhaltung und Tierrechte: Am Samstag ist auf Siegens Straßen Geduld gefragt.

In der Innenstadt sind für Samstag, 24. Februar, mehrere Versammlungen angekündigt, die teilweise zu Verkehrsstörungen führen können, wie die Polizei mitteilt.

Zunächst wird zwischen 14 und 17.30 Uhr soll vor der City-Galerie über „Massentierhaltung, Tierrechte, Speziesismus und vegane Lebensweise“ aufgeklärt werden. Erwartet werden laut der Organisatoren zwischen fünf und zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Eine weitere Veranstaltung trägt das Motto „Nie wieder bleibt jetzt! Gegen die AfD - für eine Gesellschaft der Vielen“. Zwischen 16 und 17 Uhr soll es einen Aufzug geben, der am Scheinerplatz vor dem Apollo-Theater startet. Über innerstädtische Straßen und den Bahnhof geht es wieder zurück zum Startpunkt, wo eine Abschlusskundgebung folgt. Der Veranstalter erwartet rund 500 Personen. Die Polizei indes rechnet nach den Erfahrungen im Januar auf dem Bismarckplatz mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Gedenken an Opfer von Hamas-Terror

Für den Zeitraum 17 bis 19.30 Uhr ist eine Versammlung unter dem Motto „Zwei Jahre Angriff auf die Ukraine“ angezeigt worden, zu der bis zu 400 Personen erwartet werden. Der Demozug macht sich ab Bertramsplatz in Richtung Kornmarkt in der Oberstadt auf den Weg. Ab 17.59 Uhr wird in Veranstaltung Nummer vier auf der Bahnhofstraßenbrücke der Opfer des Hamas-Terrors gedacht. Das Ende der Mahnwache unter dem Titel „Ein Licht in dunklen Tagen-Solidarität mit unseren Partnern im israelischen Emek Hefer“ ist für 21 Uhr geplant. Der Anmelder erwartet rund 50 Teilnehmer.

Bei den Versammlungen mit Aufzug kann es zu kurzfristigen Sperrungen durch die Polizei in der Siegener Innenstadt kommen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich auf entsprechende Verzögerungen einzustellen, heißt es von offizieller Seite.

