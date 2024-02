Siegen. 2000 Gäste in der Siegerlandhalle sehen IHK-Feierstunden mit Show und Botschaften. Appelle, die in Düsseldorf und Berlin gehört werden sollen.

An Geburtstagen stehen Hiobsbotschaften und schlechte Nachrichten zumeist eher weniger im Fokus. So sahen und hörten die etwa 2000 Gästen am Mittwochabend in der Siegerlandhalle ein Programm, das einem Galaabend gerecht wurde - Appelle in Richtung der Politik sowie an die Vernunft der Bevölkerung blieben trotzdem nicht aus. Im Fokus des 175. Geburtstages der IHK Siegen standen die Menschen aus Siegen-Wittgenstein und dem Kreis Olpe.