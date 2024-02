Netphen. Schüler unterrichten Schüler: Gewusel im Netphener Museum, das einen neuen Träger hat. Der Verein „Museum Netpherland“ übernimmt das Haus.

Die 4 c wird schon erwartet. Nach wenigen Minuten sind die Mädchen und Jungen schon am Werk. Lassen Büroklammern im Wasserbecken mit einem Spritzer Spülmittel untergehen. Kratzen Quallen auf ein Bild. Lassen die Wassermühle arbeiten. Und machen schmutziges Wasser sauber. Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule sind ins benachbarte Heimatmuseum gekommen und haben die Versuche aufgebaut. Sie sind an diesem Vormittag in der Rolle von Lehrerinnen und Lehrern für die vierten Klassen der Grundschule Netphen.