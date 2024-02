Burbach/Neunkirchen/Wilnsdorf. Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf wollen Mitfahrerbänke aufstellen. Wer dort Platz nimmt, möchte von Autofahrern mitgenommen werden.

Die Leader-Region „3-Länder-Eck“ startet in ihre neue Förderperiode. Leader fördert die Entwicklung in ländlichen Regionen mit EU- und Landesmitteln, die Entscheidungen über die Verwendung des Budgets fallen in einem bürgerschaftlich geführten Regionalverein.