Siegen. In der Tarifauseinandersetzung im kommunalen ÖPNV bekommen die Busfahrer Unterstützung. In Siegen ist in der kommenden Woche Geduld gefragt.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einem Wellen-Streik zwischen Montag, 26. Februar, und Samstag, 2. März, aufgerufen. Hauptstreiktag ist der Freitag, 1. März, der gleichzeitig Klimastreiktag ist, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

NRW und damit auch Siegen-Wittgenstein erreicht die Streikwelle am Donnerstag, 29. Februar, und dauert 48 Stunden bis Samstag, 1. März, an. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten – deutschlandweit sind es etwa 90.000 – im kommunalen ÖPNV in NRW. In den Tarifverhandlungen geht es hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten, so die Gewerkschaft weiter.

Verdi Siegen: Verhandlungsrunde zwei ohne Ergebnis

Zu den Gewerkschaftsforderungen gehören unter anderem Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV, ein identischer Ort für Arbeitsbeginn und -ende, Zulagen ab dem ersten Tag bei vorübergehender Übertragung höherwertiger Tätigkeiten oder 100 Prozent Jahressonderzahlung. Die zweite Verhandlungsrunde in NRW am Freitag, 16. Februar, brachte kein Ergebnis.

Der 1. März, an dem die meisten regionalen Streiks durchgeführt würden, ist zugleich der Klimastreiktag, zu dem Fridays for Future aufgerufen habe. Fridays for Future unterstützt die ÖPNV-Beschäftigten im Streik für bessere Arbeitsbedingungen und die Verkehrswende.

Aufgerufen sind neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) auch die der MVG Märkischen Verkehrsgesellschaft aus Lüdenscheid, der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr aus Ennepetal, der Hagener Straßenbahn Aktiengesellschaft (Hagen) sowie von Sander Reisen und der Suerlänner GmbH.

