Wilden. Vor dem Gerätehaus in Wilden will ein Fahrer seinen Sattelzug wenden. Das geht richtig schief und setzt die Retter außer Gefecht.

Der Fahrer eines Lastwagens aus Polen hat am Donnerstagabend, 22. Februar, die Feuerwehr Wilden unfreiwillig außer Dienst genommen. Er blockierte mit seinem Lastzug für Stunden die Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus.

Der Mann wollte ursprünglich eine Firma an der Wildener Straße anfahren, um dort Ladung abzuliefern. Das Unternehmen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Wildener Feuerwehrgerätehaus. Als der Mann mit seinem Lkw in die schmale Straße hineinfuhr und auf dem Hof der Feuerwehr wenden wollte, nahm das Unheil seinen Lauf.

Die Zugmaschine geriet auf die vom Regen durchnässte Wiese und fuhr sich fest. Es ging weder vor noch zurück, die Feuerwehr-Ausfahrt war blockiert. Ein Abschleppdienst wurde angefordert. Dessen Spezialgerät war aber andernorts im Einsatz, ehe es nach Stunden in Wilden eintraf.

Zu allem Überfluss verliert polnischer Laster Öl

Mit dem schweren Abschlepplaster wurde er 40-Tonnen-Brummi wieder in seine Spur gebracht, die Feuerwehr war wieder einsatzbereit. Nachdem der Laster befreit war, begleitete der Abschleppdienst diesen noch bis zum Autohof Elkersberg, da an dem Laster die Ölwanne leckgeschlagen war. Andere Wilnsdorfer Löscheinheiten hatten in der Zwischenzeit den Brand- und Sicherheitsdienst für die Wildener Kolleginnen und Kollegen übernommen.

