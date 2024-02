Eiserfeld. Beim Spurwechsel auf dem Siegener Abschnitt der HTS übersieht ein Trucker einen Renault. Das endet schmerzhaft für dessen Fahrerin.

Eine Pkw-Fahrerin ist am Freitag, 23. Februar, bei einem Verkehrsunfall auf der HTS in Eiserfeld verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war sie nach ersten Erkenntnissen auf dem rechten Fahrstreifen mit ihrem Renault in Richtung Siegen unterwegs.

Kurz nach der Auffahrt Eiserfeld wechselte ein Lkw-Fahrer von der linken auf die rechte Fahrspur. Offenbar hatte er dabei den Renault übersehen. Der Lastwagen touchierte den Pkw, woraufhin die Fahrerin die Kontrolle verlor und der Wagen in die Mittelleitplanke prallte. Danach drehte sich das Auto und kam einige Meter weiter auf der rechten Fahrspur zum Stillstand.

Stau bis in den Siegener Bühltunnel

Der bestellte Rettungswagen wurde von der Feuerwehr Eiserfeld abgesichert. Die Einsatzkräfte klemmten die Autobatterie ab. Weil der Unfallwagen nicht mehr fahrbereit war, musste er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Verkehr konnte zwar permanent einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt würden, dennoch kam es im morgendlichen Berufsverkehr zum Stau bis in den Bühltunnel.

