Siegen. Der Fahrer eines Renault ist in Siegen unweit des Leimbachstadions unterwegs. Dann wird er fatalerweise von der Sonne geblendet.

Verletzungen hat sich ein 29-Jähriger bei einem Unfall am Freitag, 23. Februar, bei einem Unfall in der Straße Obere Leimbach in Siegen zugezogen.

Der Mann war mit seinem Twingo in Fahrtrichtung Leimbachstadion unterwegs, als er offenbar von der tief stehenden Sonne geblendet wurde. Dadurch erkannte er den Lkw-Anhänger eines Entsorgungsunternehmens zu spät, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Polizei Siegen schätzt Sachschaden auf rund 12.000 Euro

Nahezu ungebremst kollidierte die Beifahrerseite mit dem Hänger. Im Twingo wurden alle Airbags ausgelöst. Rettungspersonal bracht den Verletzten in eine Siegener Klinik. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 12.000 Euro.

