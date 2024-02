Siegen. Ein kaputter Ufo-Brunnen und zu viele Stufen: In der Fissmer-Anlage in Siegen gäbe es Einiges zu tun. Nun wollen die Grünen „mit Nachdruck“ dran.

Weniger Hindernisse, dafür ein intakter Brunnen: Die Grünen beantragen, dass Verbesserungen in der Alfred-Fissmer-Anlage in der Oberstadt „jetzt mit Nachdruck geplant bzw. umgesetzt werden“ sollen. Die „Grundstruktur“ solle dabei erhalten bleiben „insbesondere Brunnen und Denkmal“, wie einem Antrag zur Ratssitzung am Mittwoch, 28. Februar, zu entnehmen ist.