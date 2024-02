Kreuztal. Der Eichenhof von Andrea Zimmermann und Thorsten Junge wurde erneut prämiert. In zwei Kategorien setzten sie sich gegen 2.500 Mitbewerber durch.

Ein Kunde kommt herein und nimmt sich Eier, ein paar rote Paprika sowie ein Glas Marmelade mit. Am Kühlschrank dann die Enttäuschung: Die letzte Leberwurst wurde heute bereits verkauft. „Wir bekommen frische Ware geliefert. Eine bestimmte Menge, keine Massen wie im Discounter. Da kommt es schon mal vor, dass die Regale vor Ladenschluss leer sind“, erklärt Thorsten Junge, Inhaber des Eichenhofs in Kreuztal. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea Zimmermann betreibt die Familie seit 2018 ihren Bio-Hofladen und lebt gemeinsam mit drei Kindern unmittelbar neben ihrem landwirtschaftlichen Betrieb. In der vergangenen Woche wurde der Laden zum wiederholten Mal auf der Fachmesse „Biofach“ in Nürnberg ausgezeichnet; er zählt zu den besten Bioläden Deutschlands.