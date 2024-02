Siegen. Die Bezirksregierung muss entscheiden, ob wenigstens eine Realschule 5. Klassen bilden darf. Auch bei den Gymnasien gibt es Verschiebungen.

Das Anmeldeverfahren ist zwar vorbei – aber noch lange ist nicht klar, wie die weiterführenden Schulen in Siegen nach den Sommerferien 5. Klassen bilden können. Das liegt nicht nur daran, dass von einer nach wie vor „größeren Zahl“ von Viertklässlern nicht bekannt ist, ob sie irgend- oder nirgendwo angemeldet wurden. Sondern an den insgesamt 51 Kindern, die für eine Klasse 5 an der Hauptschule oder einer der beiden Realschulen angemeldet sind. Insgesamt sind aktuell 726 Viertklässler an den weiterführenden Schulen in Siegen angemeldet, vor einem Jahr waren es 780.