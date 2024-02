Alchen. Die Alcher haben sich den Friedhofswald lange gewünscht. Das Gelände ist zunächst für 220 Bestattungen erschlossen.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger waren am späten Freitagvormittag zum Friedhof am Ortsausgang von Alchen gekommen. Der seit langem gewünschte Friedhofswald würde seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeisterin Nicole Reschke begrüßte Ortsvorsteher Henrik Irle sowie Pfarrer Oliver Günther und Gemeindereferentin Constanze Dette-Habscheid, die gemeinsam eine ökumenische Andacht hielten und den Friedhofswald segneten.

Letzte Ruhe unter Bäumen finden

„Mehr und mehr Menschen wünschen sich eine naturnahe Bestattung. Vor Jahren haben wir als Stadt Freudenberg schon die Möglichkeit geschaffen, die letzte Ruhe unter Bäumen auf den bestehenden Friedhöfen zu finden. Hier in Alchen sind ab sofort auch Urnenbestattungen im Wald möglich – der erste Friedhofswald in Freudenberg“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. Im zuständigen Fachausschuss haben die politischen Vertreterinnen und Vertreter gemeinsam mit der Verwaltung die Rahmenbedingungen beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst.

Der Wald ist Teil unserer Heimat, aber auch Ruheort. Oliver Günther, Pfarrer

Der Friedhofswald in Alchen ist Bestandteil des kommunalen Friedhofs, sodass die dort vorhandene Infrastruktur auch für Bestattungen im Friedhofswald genutzt werden kann. Erreicht werden kann der Friedhofswald zum einen über eine neu gebaute 37-stufige Treppenanlage, zum anderen barrierefrei an der Friedhofshalle vorbei. „Der Wald ist Teil unserer Heimat, aber auch Ruheort .Viele in der Natur verbundene Menschen wünschen sich, dass sie auch in der Natur ihre letzte Ruhe finden und so im Kreislauf der Natur bleiben“, sagte Pfarrer Oliver Günther. Gemeindereferentin Constanze Dette-Habscheid segnete anschließend den Friedhofswald.

Ortsvorsteher Henrik Irle stellte auch die Kosten vor. Das Urnengrab kostet 445 Euro, zuzüglich 135 Euro Verwaltungsgebühr. Die Grabnutzungsgebühr beträgt 326 Euro. Hinzu kommt eine Zusatzgebühr, die sich nach den Stammdurchmessern der Bäume richtet: bis 20 Zentimeter: 703 Euro, bis 30 Zentimeter 937 Euro, ab 31 Zentimeter 1.172,-Euro. Im aktuell erschlossenen Bereich stehen insgesamt 220 Plätze zur Verfügung. Ein Antragsteller kann zu Lebzeiten zwei Plätze reservieren. Der Kauf eines gesamten Baumes ist nicht vorgesehen.

