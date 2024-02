Siegen. Die Siegener Paketzusteller sind ein internationales Team. Vielfalt ist ihre Stärke, betont die Post.

Die Paketzustellerinnen und -zusteller der Zustellbasis der Deutschen Post in Siegen setzen ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. In der Zustellbasis an der Europastraße in Siegen positionierten sie sich am Freitag und zeigten im wahrsten Sinne des Wortes Flagge: „Vielfalt ist unsere Stärke“ und „190 Nationen – EIN Team“ lauteten die Botschaften der Postlerinnen und Postler.

Siegener Team aus mehr als zehn Nationen

Allein das Team in der Zustellbasis besteht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus über zehn verschiedenen Nationen, heißt es in der Mitteilung der Post. „Die Heimatländer der Kolleginnen und Kollegen reichen von Ghana, Russland, Kirgistan, Bulgarien oder der Türkei bis nach Peru und natürlich Deutschland“, sagt der Siegener Zustellbasenleiter Johannes Kreutz. „Wir sind stolz auf die tägliche Leistung unserer Zustellkräfte und dankbar für den enormen Beitrag, den unsere Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund leisten. Sie sind eine Bereicherung für unser Team und tragen maßgeblich zu unserem Erfolg bei. Niemand bleibt außen vor“, so Kreutz. „In unserem Kollegium funktioniert das Miteinander vorbildlich, jeder lernt von jedem. Respekt und Offenheit sind Werte, die bei uns täglich gelebt werden.“

Für Deutsche Post und DHL ist die Vielfalt der Beschäftigten eine besondere Stärke, betont das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Der Konzern vereint Menschen aus einer Vielzahl von Kulturkreisen und kulturellen Hintergründen. Seit Ende 2015 bis heute wurden bereits über 20.000 Geflüchtete eingesetzt. Und das Unternehmen ist global aufgestellt: DHL Group beschäftigt über 600.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. „In unserem Betrieb arbeiten Menschen aus insgesamt über 190 Nationen zusammen, unterschiedlichen Alters, mit verschiedenen Lebensentwürfen und Fähigkeiten. Diese Vielfalt ist unsere Stärke und darauf können wir zurecht stolz sein“, betont Johannes Kreutz.

