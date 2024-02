Freudenberg. Beim Linksabbiegen stoßen zwei Pkw zusammen. Die Feuerwehr muss sich danach auch um einen vierbeinigen Passagier kümmern.

Sachschaden von 30.000 Euro sowie eine leichtverletzte Pkw-Fahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kreuztaler Straße im Kreuzungsbereich Bühler Höhe auf der Wilhelmshöhe.

Ein Pkw-Fahrer eines Paketdienstes wollte von der Kreuztaler Straße kommend nach links in die Bühler Höhe in Richtung Briefverteilzentrum abbiegen und missachtete die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Renault Scénic von Bühl in Fahrtrichtung Wilhelmshöhe fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde die Pkw-Fahrerin verletzt. Ein Hund, der ebenfalls im Pkw an Bord war, überstand den Unfall unbeschadet. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Büschergrund alarmiert, die Bindemittel ausstreute sowie die Fahrzeugbatterien abklemmte. Auch kümmerten sich die Feuerwehrkräfte fürsorglich um den kleinen Vierbeiner. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

