Siegen. Vier Demonstrationen an einem Samstagnachmittag in Siegen – hier unser Bericht über den langen Demonstrationszug gegen rechte Hetzer.

Samstagnachmittag in Siegen. Alles ganz normal. Menschen laufen und kaufen, begegnen einander bei Kaffee, Eis und Kuchen, genießen ihre freie Zeit. Friedlich miteinander, friedlich nebeneinander. Dass die Welt so heile nicht ist, wie sie scheint, zeigt sich an diesem Samstagnachmittag auch. Gleich vier angemeldete Demonstrationen verweisen auf Dinge, die im Argen liegen.