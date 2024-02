Siegen. 271 Folgen – so viel hat noch kein Veranstaltungsformat in Siegen geschafft. Angefangen hat es mit Spaßvögeln und Artisten aus der Region.

Wenn es im Laufe der langen Lyz-Geschichte eine Programm-Konstante gibt, ist es das LyzMixVarieté. Vor 30 Jahren geboren, kommt dieses Format inzwischen auf 271 Folgen. Am Anfang zumeist mit heimischen Künstlern, wobei Christa Weigand und Bernd Michael Genähr fast immer dabei waren, inzwischen aber auch mit internationalem Flair. So wie am Freitagabend im sehr gut besetzten Schauplatz. Denn es ist schon lange kein Geheimtipp mehr, dass Organisatorin Conny Corthym-Klein, die bestens vernetzte Freudenberger Künstlervermittlerin, immer wieder für besondere Varieté-Momente sorgt.