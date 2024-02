Siegen. Mit Menschenkette und Kundgebung erinnert die Friedensgruppe Siegen an den zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Hand in Hand. Vom Kölner Tor bis zum Platz am historischen Rathaus der Stadt zieht sich am späten Samstagnachmittag eine Menschenkette. Miteinander verbunden sind hier Ukrainerinnen und Ukrainer, die unmittelbar betroffen sind, von dem, was am 24. Februar 2022 geschehen ist: vom Angriff Russlands auf die Ukraine und damit von einem immer noch andauernden Krieg, der Millionen Menschen hat fliehen lassen, der Tausende um ihr Leben gebracht hat.