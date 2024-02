Siegen. Kreisjugendring und Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit schlagen solidarische Brücke nach Emek Hefer: Licht in dunklen Tagen

Es ist von Verzweiflung die Rede, von einem tief sitzenden Schrecken, von Verzagen, Wut und Ohnmacht, aber immer auch von Hoffnung. Das „shalom“ ist vernehmbar, „peace“ und „Frieden“. Es sind Stimmen zu hören, die berichten von dem, was am 7. Oktober 2023 in Israel geschehen ist. Menschen erzählen. Davon, wo sie waren, als die Terrortrupps der Hamas Land und Leute überfielen, umbrachten, verschleppten, traumatisierten. Wen sie kennen, von denen, die unmittelbar betroffen waren und sind. Was sie tun, um diesem Schrecken zu begegnen: reden, beten, trauern, tanzen, handeln.