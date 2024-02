Rudersdorf. Hoher Sachschaden ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Rudersdorf entstanden. Die Bewoner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit.

Zu einem Küchenbrand in der Eichertshecke wurden die Feuerwehren aus Wilnsdorf, Rudersdorf und Gernsdorf sowie Gemeindebrandmeister Christian Rogalski am späten Sonntagnachmittag alarmiert Auch die Polizei und der Rettungsdienst rückten an.

Bei ihrem Eintreffen drangen dichte Rauchwolken aus dem Küchenfenster des Einfamilienhauses, und die Rauchmelder im Haus schrillten. Die Bewohner hatten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gerettet. Schnell wurden eine Löschwasserversorgung aufgebaut, während ein Schnelleinsatztrupp unter Atemschutz zum Brandherd vorging. Die Einsatzkräfte hatten den Brand in der Küche schnell gelöscht, der vermutlich durch einen elektrischen Defekt der Spülmaschine verursacht worden war. Dadurch waren die Unterschränke in Brand geraten, erklärte Einsatzleiter Christian Rogalski.

Obwohl das Feuer schnell gelöscht war, ist sehr hoher Sachschaden entstanden, denn der schwarze Rauch zog durch das gesamte Haus. Die Rauchschäden müssen durch eine Fachfirma beseitigt werden.

