Siegen. In Ausbildungen läuft vieles schief, manche Unternehmen vergraulen ihre Nachwuchskräfte regelrecht. Das ließe sich vermeiden zum Vorteil aller.

Vier junge Männer. Vier Ausbildungen in vier verschiedenen Branchen. Und im Gespräch zeigt sich: Alle haben ähnliche Negativerfahrungen während dieser Ausbildungen gemacht. So beschreibt Björn Müsse die Situation, die zur Entstehung der Hambl GmbH führte. „Man kann sich hinsetzen und meckern. Oder man kann überlegen: Wie könnte man es besser machen“, sagt der 31-Jährige. Das Quartett entschied sich für Letzteres und gründete 2018 das Unternehmen für „ganzheitliche Personal- und Organisationsentwicklung“, um jungen Menschen Rüstzeug für einen guten Berufsstart und ein erfülltes Berufsleben an die Hand zu geben.