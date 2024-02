Siegen. Dürfen Kinder für die Klasse 5 an Siegens Haupt- und Realschulen aufgenommen werden? Die Anmeldungen reichen bislang dafür jedenfalls nicht aus.

Die Stadt Siegen rechnet noch in dieser Woche mit einer Entscheidung der Bezirksregierung, wie das Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen weitergehen soll. Der 8. März ist landesweit der letzte Tag der Anmeldezeit. In der Schwebe sind die Eltern, die ihre Kinder an einer der beiden Realschulen oder der Achenbacher Hauptschule angemeldet haben. Diese drei Schulen haben nämlich nicht genügend Anmeldungen, um eine 5. Klasse bilden zu können.