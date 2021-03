Astrazeneca in Siegen: Impfstopp für jüngere Frauen

Siegen. Das Impfzentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein impft Frauen unter 55 Jahren nicht mehr mit dem Astrazeneca-Vakzin.

Das habe Dr. Thomas Gehrke, Leiter des Impfzentrums an der Eiserfelder Straße in Siegen, am Montagabend, 29. März, entschieden, nachdem es zu einem weiteren Todesfall nach einer Impfung in Euskirchen gekommen war, teilt Kreis-Sprecher Torsten Manges mit.

Siegen: Astrazeneca-Vorräte fast aufgebraucht

Die weiteren Impflinge des Abends wurden mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer versorgt.

Die Vorräte an Astrazeneca seien derzeit so gut wie aufgebraucht, berichtet Manges, kurzfristig werden keine neuen Lieferungen dieses Impfstoffs erwartet.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.