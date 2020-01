Attac Siegen kritisiert Gründung der Stromnetzgesellschaft

Nach der Bürgerinitiative „Bürger Energie Siegen“, Grünen und Linken reiht sich jetzt auch Attac Siegen bei den Kritikern der neuen Stromnetzgesellschaft Siegen ein. Das von Stadt und Westnetz neu gegründet Unternehmen kauft das städtische Stromnetz, das bisher Westnetz allein gehört, und bewirbt sich um die Leitungskonzession, die ab 2022 neu vergeben wird.

Die Stadt, die Westnetz in der neuen Stromnetzgesellschaft eine Sperrminorität von 25,1 Prozent überlässt, habe „die Bürger von Siegen grob hinters Licht geführt“, heißt es in der Stellungnahme der globalisierungskritischen Organisation. Von einer Rekommunalisierung könne nicht gesprochen werden, meint Attac. „Das Handeln wird mehr im Interesse der Aktionäre als im Interesse der Bürger und des Allgemeinwohls liegen.“

Ankündigung von 2012 „nur Schall und Rauch“

Attac Siegen erinnert daran, dass sie schon vor zehn Jahren die Stadt aufgefordert habe, das Niederspannungsnetz selbst zu übernehmen. 2012 habe die Stadt die Konzession erneut an die damals noch zu RWE gehörende Westnetz vergeben. Der damalige Kämmerer habe den Vertrag als Voraussetzung dafür genannt, dass nach Ablauf der zehn Jahre eine Netzübernahme durch die Stadt möglich werde. „So wie es jetzt aussieht, waren die damaligen Worte nur Schall und Rauch.“

„Vor dem Hintergrund des menschengemachten Klimawandels und den damit verbundenen zunehmenden Wetterextremen ist mit hohen Kosten für die Gesellschaft zu rechnen“, heißt es in der Stellungnahme von Attac. „Höheren Stromkosten, Netzzusammenbrüchen und Abhängigkeiten von Stromkonzernen kann mitdezentraler, regionaler Energieproduktion und -versorgung entgegnet werden.“ Andere Kommunen seien den Weg in die unabhängige Energieversorgung gegangen. „Wir appellieren an die Stadt Siegen, ihrer energiepolitischen Verantwortung gerecht zu werden und im Sinne ihrer Bürger die Zukunft zu gestalten.“

Stadt wollte SVB nicht allein ins Rennen schicken

„Zeitnah“, so die Forderung von Attac, soll die Stadt Siegen erklären, worin sie die Nachteile der Netzübernahme sieht und wie sie die Vorteile bewertet. Der Rat hatte die Gründung der Stromgesellschaft im Dezember beschlossen. Das Risiko, die stadteigenen Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) allein auf den Markt zu schicke, hatte die Verwaltung in einer nicht öffentlichen Vorlage als zu hoch eingestuft: Der Preis für den Kauf des Netzes werde höher sein als der, den ein Unternehmen mit Westnetz-Beteiligung zu entrichten habe. SVB laufe zudem Gefahr, im Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen Unternehmen bei der Konzessionsvergabe zu unterliegen. Die Stadt verspricht sich jährliche Mehreinnahmen von 855.000 Euro und eine einmalige Gewerbesteuernachzahlung von 1,4 Millionen Euro.

