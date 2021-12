Um die 1000 Menschen haben sich am zweiten Advents-Wochenende in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal impfen lassen.

Corona-Impfung Auch am dritten Advent ist Impf-Wochenende in Kreuztal

Kreuztal. Auch am nächsten Wochenende wird in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal mit Moderna gegen Corona geimpft. Hier geht’s zur Terminbuchung.

Auch am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, bietet die Hausärztliche Kooperationsgemeinschaft Oberes Ferndorftal-Dahlbruch in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal wieder eine große Impfaktion in der Otto-Flick-Halle an. Die Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen stehen für alle Personen ab 30 Jahren zu Verfügung, die aktuell nicht schwanger sind.

Das Team um den Ferndorfer Hausarzt Jan Khalil testet und impft jeweils von 8 bis 18 Uhr. Interessenten melden sich über die hausärztliche Webseite www.praxis-gute-zeit.de an. Die Impfungen erfolgen nach Terminvergabe. Um Wartezeiten und Schlangenbildung möglichst zu vermeiden, wird darum gebeten, pünktlich zum Termin zu erscheinen.

Moderna-Impfstoff für Menschen ab 30

Für die Impfungen steht der mRNA-Stoff von Moderna (Spikevax®) zur Verfügung. Gemäß der STIKO-Empfehlung wird dieser Impfstoff für Personen ab 30 Jahren genutzt, die nicht schwanger sind. Personen, die ihren bereits bestehenden Impfschutz mit einer weiteren Impfung auffrischen wollen („Booster-Impfung“), können dies rund fünf Monate nach der zweiten Verabreichung tun. Wer eine Johnson&Johnson-Impfung erhalten hat, kann bereits nach vier Wochen eine Auffrischung in Anspruch nehmen.

Auf dem Parkplatz in der Roonstraße stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

