Weihnachtsmarkt in Burbach: Auch in diesem Jahr wird der „Lichterzauber“ nicht stattfinden.

Veranstaltungen Auch in Burbach: Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt

Burbach. Den „Lichterzauber“ trotz steigender Corona-Inzidenz stattfinden zu lassen, wäre ein falsches Signal, meint Bürgermeister Christoph Ewers.

Der für das zweite Adventswochenende, 4. und 5. Dezember, geplante Lichterzauber in Burbach fällt aus. „Die Entscheidung ist uns als Verwaltung nicht leichtgefallen, da wir gerade in der Adventszeit ein Gefühl von Normalität und ein Mehr an Lebensqualität für die Menschen unserer Gemeinde sowie für die Gäste aus dem Umland erzeugen wollten“, bedauert Bürgermeister Christoph Ewers diesen Schritt.

„In einer Phase, in der nahezu alle Experten übereinstimmend erneut zu Kontaktbeschränkungen raten, wäre es ein falsches Signal, die Veranstaltung stattfinden zu lassen.“ Die Verwaltung sei „hochmotiviert, 2022 einen umso schöneren, unvergesslichen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen“.

