In die Schutzplanken gekracht: Der Fahrer wird mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unfall Audi schleudert auf A 45 bei Siegen in die Schutzplanke

Siegen. Verletzt wird ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A 45. Kurz vor der Abfahrt Siegen gerät er auf nasser Fahrbahn ins Schleudern.

Viel zu schnell unterwegs war am Montagabend der Fahrer einer Audi-Limousine auf der A 45, als er einen schweren Verkehrsunfall verursachte. Nach Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums Dortmund, zu der auch die Autobahnpolizei Freudenberg gehört, war der Audifahrer mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn auf der Gefällstrecke 500 Meter vor der Abfahrt Siegen in Fahrtrichtung Frankfurt ins Schleudern geraten.

Der Wagen drehte sich auf der Fahrbahn und krachte in die rechte Schutzplanke. Ein nachfolgender Lastzugfahrer konnte sein Fahrzeug auf der rechten Fahrspur noch rechtzeitig zum Stehen bringen und sicherte die Unfallstelle ab, damit nicht weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle hineinfuhren. Der Audifahrer wurde durch den Rettungsdienst mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zwei Kilometer Stau – Totalschaden

Die rechte Fahrspur musste durch den Unfall im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden, wodurch sich ein mehr als zwei Kilometer langer Stau bildete. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Autobahnmeisterei anrücken und Bindemittel abstreuen. Am Audi entstand Totalschaden.

