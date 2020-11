Auf A 45 bei Wilnsdorf: Betrunkener in gestohlenem Fahrzeug

Wilnsdorf. Entgegen der Fahrtrichtung steht ein Auto auf dem derzeit stillgelegten Rälsbach-Parkplatz an der A 45. Der Autobahnpolizei kommt das komisch vor.

Bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Rälsbach an der A 45 bei Wilnsdorf überprüften Polizisten einen stark betrunkenen Fahrer. Das Auto selber war als gestohlen gemeldet.

Am Freitag, 6. November, hatten Polizisten gegen 15.20 Uhr ein abgestelltes Auto auf dem wegen der Brückenbaustelle stillgelegten Rälsbach-Parkplatz an der A 45 kontrolliert. Das Fahrzeug stand entgegen der Fahrtrichtung und zudem nah an der Hauptfahrbahn. In dem Auto saß ein 31-jähriger, aus Rumänien stammender Mann. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert, so die Beamten. Im Fahrzeug lagen diverse Alkoholika, darunter Bier, Whisky und Wodka. Ein Atemalkoholvortest verlief positiv.

Blutprobe angeordnet

Auf der Wache entnahm der diensthabende Arzt dem Mann eine Blutprobe. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 31-Jährige nicht vorweisen. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass das Auto tags zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Autodiebstahls gestellt.

