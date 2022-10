Polizei Wenn es dunkel wird in Siegen: Was die Polizei alles erlebt

Siegen. Die Polizei Siegen gibt im Netz live Einblicke in ihren Alltag: über schwere Unfälle, Ladendiebe und einen Mann mit Liebeskummer.

71 Einsätze in acht Stunden, knapp die Hälfte davon quasi live im Internet, neun Streifen im Kreisgebiet, acht in Sondereinsätzen, dazu die gemeinsame Einheit von Kreis- und Bundespolizei mit dem Siegener Ordnungsamt: Zum zweiten Mal nimmt die Polizei am bundesweiten sogenannten „Twittermarathon“ teil und gibt über die Sozialen Medien Einblick in ihren Arbeitsalltag – dieses Mal am Samstag, 1. Oktober. Am Wochenende ist das Einsatzaufkommen für die Behörde in der Regel deutlich höher.

Twittermarathon ist rum: kreisweit 71 Einsätze, bei knapp der Hälfte davon wart ihr mit dabei. Außerdem gab es noch Verkehrsüberwachungseinsätze, Schutzmaßnahmen und Ermittlungseinsätze, die Sonderstreifen "Siegener Innenstadt" sowie der Autokorso. #PolSiWi #Polizei110 pic.twitter.com/fWhacTzseM — Polizei NRW SI (@polizei_nrw_si) October 1, 2022

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Vielfalt der Polizeiarbeit vorzustellen ist dabei ein wesentlicher Aspekt der Aktion. Die Pressestelle der Polizei hält von der Weidenauer Wache aus Kontakt zum Einsatzgeschehen überall in Siegen-Wittgenstein, begleitet die Kolleginnen und Kollegen dabei auch vor Ort. Das Publikum ist digital dabei, wenn die 110-Notrufe in der Leitstelle eingehen, wie sich die Einsätze entwickeln.

Schlag auf Schlag, wie jeden Tag: Die Siegener Polizei im Dauereinsatz

Um 16 Uhr geht es los mit einem Beleuchtungskabel in der Siegener Oberstadt, das tief über der Straße hängen und höhere Fahrzeuge am Durchfahren behindern soll. Aber dann randaliert angeblich ein Mann in Kaan-Marienborn – Abbruch, ab nach Kaan, fast zeitgleich ereignet sich in Geisweid ein Verkehrsunfall.

Mittlerweile konnten wir uns auch darum kümmern. Die Kollegen konnten das Kabel höher anbringen, der Bauhof muss sich aber Dienstag abschließend darum kümmern. — Polizei NRW SI (@polizei_nrw_si) October 1, 2022

Zum Glück aber wohl nur Sachschaden, der Verursacher muss ein Verwarnungsgeld bezahlen. Die Randale ist übrigens ein Streit zwischen zwei Hausbewohnern. „Streit geschlichtet, Parteien vertragen sich, keine Straftaten. Wir sind wieder weiter“, vermeldet das digitale Einsatzprotokoll. Unter anderem zum tiefhängenden Kabel: Die Gefahrenstelle wird entschärft, der Bauhof muss sich noch drum kümmern.

>>>Lesen Sie auch: So soll die neue Polizeibehörde in Siegen-Geisweid aussehen<<<

Und dann geht es Schlag auf Schlag, wie fast an jedem Tag: Ladendieb in einem Lebensmittelmarkt in Geisweid, französische Bulldogge abgehauen, ebenfalls in Geisweid, der Besitzer wendet sich an die Polizei. Auf der Eisenstraße, kurz vor der Siedlung Lützel, ragt ein Baum auf die Fahrbahn. „Die Zusammenarbeit in der Blaulichtfamilie funktioniert prima“, heißt es – die Feuerwehr nimmt sich der Sache an. Genauso später am Abend zwischen Netphen und Abzweig Heiligenborn, wo ein Baum auf der Straße liegt.

19:16 Uhr #23 Irgendwo scheint ein Nest zu sein 😉. Uns wird der nächste Ladendieb gemeldet. Dieses mal wieder in Geisweid. Wir sind unterwegs.#Polizei110 #polsiwi — Polizei NRW SI (@polizei_nrw_si) October 1, 2022

Raub auf dem Supermarkt-Parkplatz: Drei Verdächtige auf der Flucht

16.43 Uhr: Jugendliche sollen in Weidenau einem Mann sein Handy geklaut haben, wie sich herausstellt ist es tatsächlich ein Raub auf dem Parkplatz eines Discounter-Marktes an der Siegstraße. Drei Verdächtige sind auf der Flucht, die Polizei sucht mit mehreren Streifen nach ihnen. Die Kripo übernimmt, drei Geschädigte werden vernommen.

In Weidenau wird am Nachmittag ein Mann beraubt – die Einsatzkräfte sprechen mit den Geschädigten und Zeugen. Foto: Jürgen Schade

Wildunfall bei Holzhausen, Haustür in der Hermelsbach eingetreten (Strafanzeige geht raus), Einbruch in Eichen: Der Abend nimmt seinen Lauf und es gibt weiter gut zu tun für die Polizei.

19:32 Uhr #24 Zwischen Diedenshausen und Bad Berleburg kam es zu einem Wildunfall, bei dem ein Reh tödlich verletzt wurde. Wir nehmen den Unfall auf und versuchen Kontakt zum Jagdausübungsberechtigten herzustellen.#Polizei110 #polsiwi — Polizei NRW SI (@polizei_nrw_si) October 1, 2022

Noch ein Ladendiebstahl in Weidenau, fast zeitgleich rummst es auf der Leimbachstraße. Der junge Langfinger wird geschnappt und seinen Eltern übergeben, beim Unfall niemand verletzt. Wie sich herausstellt, klingt die „Teufelskanzel“ in Bad Laasphe gefährlicher als sie ist: Ein Auto, das laut Alarmierung abzurutschen droht, droht doch nicht abzurutschen. Augenzwinkernder Vermerk: „Das Auto wurde angetroffen, der Halter nicht.“ Eine Beleidigung können die Beteiligten ohne die Polizei klären und der Einbruch in Eichen blieb im Versuch stecken: Die Täter kamen nicht ins Gebäude.

Mit Einbruch der Dunkelheit nehmen die Kontrollen im Siegener Zentrum zu

Und so geht es weiter. Mit Einbruch der Dunkelheit gibt es immer mehr zu tun für die gemeinsame Innenstadt-Streife, die vor allem Kontrollen rund um den Siegener ZOB durchführt. Gefunden werden Einhandmesser, Betäubungsmittel. Wie berichtet gibt es gerade im Zentrum ein erhöhtes Unsicherheits-Gefühl in der Bevölkerung, dem die Behörden wiederum mit einer erhöhten Präsenz begegnen.

Die Polizei zeigt mit Blick auf das Sicherheitsgefühl im Zentrum Präsenz, vor allem abends am Wochenende. Foto: Jürgen Schade

An seiner Wohnungstür in der Oberstadt wird kurz nach der Tagesschau einem Mann ins Gesicht geschlagen, er muss ärztlich versorgt werden. Keine Hinweise auf den Täter.

20:16 Uhr #27 Wir erhalten eine Meldung über eine Körperverletzung. Einem Mann soll an der Wohnungstür ins Gesicht geschlagen worden sein. das Ganze ist in der Siegener Oberstadt. Wir sind auf der Anfahrt.#Polizei110 #polsiwi — Polizei NRW SI (@polizei_nrw_si) October 1, 2022

Außerdem scheint „irgendwo ein Nest zu sein“, schreiben die Beamten: Der nächste Ladendieb, wieder in Geisweid; dazu mehr Wildunfälle, Blechschäden, Streitereien. Von einem Mann mit Liebeskummer in Kreuztal geht, anders als befürchtet, keine Gefahr aus.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

200 Personenkontrollen – knapp – wurden während des insgesamt achtstündigen Twittermarathons in Siegen-Wittgenstein durchgeführt. 80 Platzverweise – etwas mehr – wurden ausgesprochen. 12 Anzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden gefertigt, 3 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz wurden festgestellt. Auch in anderen Bundesländern stellten sich die Polizeibehörden der Öffentlichkeit vor, alleine in Nordrhein-Westfalen waren es am Samstag neben der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein weitere 25 Behörden,.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland