Aus dem Bundestag an die Staffelei: Den Kopf frei machen

Siegen. Der Kreuztaler Willi Brase war Bundestagsabgeordneter und DGB-Regionsvorsitzender. Mit dem Malen hat er aber nicht erst im Ruhestand begonnen.

Den Kopf frei machen, dem Zufall eine Chance geben, neue Sichtweisen und Erfahrungen sammeln. Wie kann das gelingen? Vor zwölf Jahren braucht Willi Brase, damals noch Bundestagsabgeordneter und DGB-Regionsvorsitzender, einen zeitweiligen Ausstieg aus der politischen und gewerkschaftlichen Anspannung. Er ist immer auf dem Sprung und der Kopf soll ein Stück weit frei werden, um neue Kraft für die täglichen Aufgaben schöpfen zu können.

Von seiner Familie bekommt er einen Gutschein für einen Malkurs im Atelier von Karl Friedrich Wagener in Niederdielfen geschenkt. Er beginnt mit drei Stunden pro Woche, zwischen den Sitzungswochen des Bundestages und der Arbeit im Wahlkreis. Wenn es die Zeit erlaubt. Dann kann Willi Brase für ein paar Stunden abschalten, die Schönheit der Farben genießen und nach und nach entwickelt sich so seine Leidenschaft für die Malerei. Acryl, Kohlestifte, Pastell-Ölkreiden und Modellierpaste kommen zum Einsatz, Pinsel, Spachtel, Finger, Papierknäuel, Rolle, Schwamm, alles wird getestet, um neue Formen und Farben zu entdecken.

Willi Brase nutzt in seinen Arbeiten kräftige Farben und Gegensätze in der Gestaltung, malt mal abstrakt, mal gegenständlich. Ihm ist es wichtig, der Kreativität freien Lauf zu lassen und dann zu schauen, was sich entwickelt. Dies ist wohl das Credo seines künstlerischen Schaffens: Einfach schauen, was kommt und keinen festen Fahrplan haben.

Ausstellung in der IHK-Galerie Siegen

Seit über zwölf Jahren malt und werkelt Willi Brase nun schon. Kunst ist längst ein fester Bestandteil seines Lebens geworden und die Freude am Gestalten und Malen wächst stetig weiter – sei es allein zu Hause in Littfeld am „Werktisch“ oder zusammen mit anderen Kreativen im Atelier Wagener in Niederdielfen. Aktuell stellt er seine Arbeiten in der IHK-Galerie aus.

Öffnungszeiten der Ausstellung „Farbe, Pinsel, Leinwand – der Kopf wird frei!“ vom 3. März bis 3. Mai 2023: Montags bis donnerstags: 8:00 bis 16:30 Uhr, freitags: 8:00 bis 15:30 Uhr

