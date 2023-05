Aus für Siegener Kultkneipe: Eulenspiegel schließt für immer

Siegen. Nur noch sechs Mal – dann sind vier Jahrzehnte Eulenspiegel in Siegen vorbei. Die Wirtsleute müssen weiteren Schaden abwenden, teilen sie mit.

Der „Eulenspiegel“, Kultkneipe mit jahrzehntelanger Tradition, schließt. Die Lage sei wirtschaftlich miserabel, daher werde man die Reißleine ziehen, „bevor das Ganze in einer Vollkatastrophe endet“, schreiben Olaf und Nicole Schneider auf Facebook. Dieser Schritt sei dem Gastwirt-Ehepaar sehr schwer gefallen, „40 Jahre haben schon einige Spuren hinterlassen“, aber die Schließung sei notwendig, um schlimmeren finanziellen und gesundheitlichen Schaden zu vermeiden.

Am Sonntag, 21. Mai, werde der Eulenspiegel für immer geschlossen. „Wir möchten uns bei allen Stammgästen bedanken, die uns in den letzten Jahren die Treue gehalten haben“, so das Ehepaar und verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass man sich an anderer Stelle wiedersehe: „Es war uns ein Fest! Vielen Dank!“ Der Abschied von der Kultkneipe wird mit einer letzten Party am Samstag, 20. Mai, ab 19.30 Uhr gefeiert werden – als passender Rahmen für einen würdigen Abschluss mit Musik der 70er bis ins Jahr 1982. Bis dahin ist der Eulenspiegel noch an sechs Terminen geöffnet (jeweils ab 18 Uhr): Freitag, 5. Mai; Dienstag, 9. Mai; Donnerstag, 11. Mai, Freitag, 12. Mai, Dienstag, 16. Mai und Donnerstag, 18. Mai.

Die Nutzer bei Facebook reagieren mit großem Bedauern und Erinnerungen an die schönen Zeiten in der urigen Gaststätte und dem Biergarten: Die Siegener Kneipenlandschaft verliere eine Institution – auch weil das Eulenspiegel einer der wenigen Kneipen mit regelmäßiger Livemusik ist.

