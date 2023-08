Aus Siegen und AK: Zwei BMW ballern illegal durch Dillenburg

Siegen/Dillenburg. Ermittlung wegen verbotenem Autorennen: Zwei BMW-Fahrer haben etwas zu sehr auf die Tube gedrückt, laut Polizei „deutlich mehr als 100 Sachen“.

Bereits am Donnerstagabend, 10. August, haben sich zwei „auswärtige“ Raser auf der Bundesstraße 277 in Dillenburg ein Beschleunigungsrennen geliefert. Wie die Polizei nun mitteilt, waren die Fahrer eines schwarzen und eines silberfarbenen BMW beteiligt; ersterer aus Siegen (SI-Kennzeichen), zweiterer aus Altenkirchen (AK).

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Dillenburg und dem Sechsheldener Kreisel beschleunigte der Fahrer des schwarzen 5er BMW gegen 22.45 Uhr „deutlich über die dort erlaubten 100 km/h“ und überholte mehrere Fahrzeuge, so die Beamten. Am Kreisverkehr bog er dann verbotenerweise gleich links Richtung Dillenburg ab, ohne den Kreisel selbst zu umfahren. Wenig später fiel auf diesem Streckenabschnitt ein weiterer BMW auf – der silberfarbene. Auch dieser Fahrer beschleunigte „auf deutlich mehr als 100 Sachen und wendete am Kreisverkehr Sechshelden ebenso verkehrswidrig in Richtung Dillenburg“.

Die Dillenburger Polizei ermittelt wegen des Verdachts von verbotenen Kraftfahrzeugrennen und sucht Zeugen: Wem sind die beiden BMW am Abend des 10. August bei Dillenburg durch die ihre gefährliche Fahrweise aufgefallen? Hinweise unter Telefon 02771/9070.

