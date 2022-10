Aus Trupbach zur NASA: Siegen hat einen Buzz-Aldrin-Platz

Trupbach. Der berühmte US-Raumfahrer Buzz Aldrin hat Wurzeln im Siegerland: In Siegen-Trupbach. Vor 300 Jahren wanderten seine Vorfahren nach Amerika aus.

Siegen hat ab sofort einen „Buzz-Aldrin-Platz“: Im Rahmen einer Feierstunde wurde die zentral in der Trupbacher Ortsmitte gelegene neue Gedenkstätte im Beisein zahlreicher Gäste offiziell eröffnet. Der „Buzz-Aldrin-Platz“ ist auf Initiative des Heimatvereins Trupbach mit Unterstützung der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung entstanden und erinnert mit Stelen und Gedenktafeln an die familiären Wurzeln des US-Raumfahrers „Buzz“ Aldrin in Trupbach. Dessen Vorfahren waren vor rund 300 Jahren von Trupbach aus nach Amerika ausgewandert.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Dr. Edwin Eugene „Buzz“ Aldrin wiederum gehört bis heute zu den nur zwölf Raumfahrern, die jemals den Mond betreten haben. Im Jahr 1969 hatte Aldrin im Rahmen der Apollo-11-Mission der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA nach Neil Armstrong als zweiter Mensch überhaupt seine Spuren auf dem Mond hinterlassen.

Bergbau- und Eisenhüttenspezialisten aus Siegen in den USA gefragte Fachleute

Bürgermeister Steffen Mues ordnete im Beisein der Initiatoren bei seiner Begrüßung die historischen Hintergründe ein: „1714 entstand im heutigen Culpeper in Nordvirginia das Fort Germanna, aus der die bekannte ‘Germanna Foundation‘ entstanden ist. Damit wurde der Grundstein einer nunmehr über 300 Jahre währenden Freundschaft durch die 42 Siegerländer gelegt, die dem Ruf als Bergbau- und Eisenhüttenspezialisten ins ,Land der unbegrenzten Möglichkeiten‘ gefolgt sind.“

Bürgermeister Steffen Mues (Mitte) enthüllte gemeinsam mit Prof. Horst Schmidt-Böcking und der Vorsitzenden des Heimatvereins Trupbach, Cornelie Schwertfeger, die Gedenktafeln am neuen Buzz-Aldrin-Platz. Foto: Stadt Siegen

Nachkommen der ausgewanderten Familien hatten sich Mitte des vergangenen Jahrhunderts in dieser „Germanna Foundation“ zusammengeschlossen. Deren Mitglieder besuchen bis heute regelmäßig Siegen und das Siegerland, auf den Spuren ihrer Vorfahren. „Wir schätzen diese über die Jahre gewachsene transatlantische Freundschaft sehr und möchten diese Verbindung nun auch sichtbar mit der Eröffnung des ,Buzz-Aldrin-Platzes‘ würdigen“, so Bürgermeister Mues.

Er dankte insbesondere den Mitgliedern des Heimatvereins Trupbach für ihr Engagement zur Namensgebung des Platzes: „Dieses Forschen und Suchen in den Tiefen der Geschichte ist eine beeindruckende Leistung, die engagierte Arbeit des Heimatvereins Trupbach ist aller Ehren wert.“

„Direkte Linie von Siegen zu Buzz Aldrin ziehen“

Cornelie Schwertfeger hatte zuvor als 1. Vorsitzende des Heimatvereins Trupbach die Beharrlichkeit und den Enthusiasmus aller Beteiligten bis zur Übergabe der Gedenkstätte am neuen „Buzz-Aldrin-Platz“ skizziert. Dazu gehören intensive Nachforschungen der Mitglieder der „Germanna Foundation“ wie der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein, deren Präsident Volker Schütthelm, auch Vorstand der „Germanna Foundation“, ebenfalls bei der Übergabe des „Buzz-Aldrin-Platzes“ anwesend war. Ehrengast des kleinen Festaktes war Prof. Horst Schmidt-Böcking, der die Schrifttafeln mit einer nicht unerheblichen Geldspende unterstützt hat. „Dank dieser Nachforschungen können wir nun eine direkte Linie von Siegen zu Buzz Aldrin ziehen“, sagte Steffen Mues. Er dankte den Spendern und den Anwesenden für ihr bürgerschaftlicher Engagement, „dieses wertvolle Erbe unserer Urahnen auf so anschauliche Weise zu bewahren und zu festigen.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Anregungen des Heimatvereins zur Namensgebung des Platzes waren zuvor sowohl beim Haupt- und Finanzausschuss des Rates, dem Bezirksausschuss V (Siegen-West) sowie dem Kulturausschuss auf Unterstützung gestoßen. Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes für Trupbach wird der Platz außerdem in die künftige Gestaltung des Stadtteils integriert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland