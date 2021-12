„Aus Versehen“ online gehetzt: Lächerliche Krokodilstränen

Siegen. Rechtsextreme Tötungsfantasien, wie konnte das passieren. Scheinheilig, meint Hendrik Schulz. Der Rechtsstaat darf sich nicht einlullen lassen.

Vor Ministerpräsidenten-Wohnsitzen brennen die Fackeln und die Grabkerzen vor den Impfpraxen; aufgestachelt und angefeuert vom rechtsextremen, enthemmten Mob in den Tiefen der ach so „sozialen“ Netzwerke. Vor Gericht weinen die Hasser und Hetzer dann Krokodilstränen, völlig aus Versehen habe man Tötungsfantasien geäußert. Lächerlich.

Spätestens jetzt ist Zeit, dass der Rechtsstaat Zähne zeigt. Viel zu lange haben die Zündler und Hasser in ihren geschlossenen digitalen Resonanzkammern gehetzt und derzeit zeigt sich leider, dass aus Worten Taten werden können. Wenn die, die etwas ändern können, erst reagieren, wenn sie selbst betroffen sind, ist es fast zu spät. Das Internet ist eben kein Neuland mehr. Und es ist kein rechtsfreier Raum.

Hitler-Bilder teilt man nicht aus Versehen, genauso wenig wie man zufällig von Morden fantasiert. Was an Strafen möglich ist, gilt es zu verhängen, so hart wie es geht. Und auf keinen Fall hereinfallen sollte man auf falsche Reue und angebliche Versehen dieser Spalter, Hasser, Hetzer.

