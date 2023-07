Kredenbach. Bundesstraße 508 in Kredenbach wird ausgebaut und dazu halbseitig gesperrt, Baustellenampeln regeln den Verkehr. Straßen NRW: Weiträumig umfahren

Ab Montag, 7. August, beginnt der Ausbau der B 508 in Kredenbach auf einer Gesamtlänge von etwa 850 Metern zwischen den Einmündungen Amselweg und kurz nach der Kreuzung „Kellershain/Altlohe“. Die Bundesstraße (Marburger Straße) bekommt an der Einmündung der L 729 (Kredenbacher Straße, von der Kredenbacher Höhe) einen neuen Kreisverkehr. Dazu muss das Teilstück der Landstraße Richtung Unglinghausen bis zum vorhandenen Kreisverkehr „Johannespfad“ voll gesperrt werden, teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit – für volle zehn Monate.

Im Zuge der Baumaßnahme wird der gesamte Fahrbahnoberbaus auf der B 508 saniert, so die Regionalniederlassung Südwestfalen von Straßen NRW. Entlang der Marburger Straße wird demnach ein Radweg auf beiden Seiten angelegt, ebenso ein neuer Regenwasserkanal, mehrere kleinere Stützwände werden saniert. Im Verlauf der L 729 wird die Brücke über die Ferndorf instandgesetzt. Die Stadt Kreuztal erneuert in diesem Zuge die vorhandenen Bushaltestellen und die Straßenbeleuchtung. Mehrere Versorgungsträger nutzen zudem die Gelegenheit, Leitungen zu verlegen, der Wasserverband Siegen-Wittgenstein bringt eine neue Wassertransportleitung in die Fahrbahn ein. Westnetz hat im Vorfeld der Baustelle bereits eine Gashochdruckleitung verlegt.

Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten, die B 508 wird halbseitig gesperrt, der Verkehr per Baustellenampeln geregelt. Für die Fahrbahndecke muss am Ende die Bundesstraße voll gesperrt werden. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der B 508 muss mit Wartezeiten vor den Baustellenampeln gerechnet werden, so Straßen NRW: Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten für die Dauer der Baumaßnahme – voraussichtlich etwa zwei Jahre – den Baubereich zu umfahren und Ausweichstrecken zu nutzen.

