Ausbildungsmarkt Ausbildung in Siegen: Azubi-Mangel – eine Lösungsmöglichkeit

Siegen/Olpe. In Unternehmen in Siegen und Umland können weiterhin offene Azubi-Stellen nicht besetzt werden. Pandemie verschärft Entwicklung. Eine Lösungsidee.

Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es auch im Ausbildungsjahr 2020/21 mehr Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber, bilanziert die Agentur für Arbeit Siegen. „In diesem Jahr wird das Ungleichgewicht auf dem regionalen Ausbildungsmarkt noch deutlicher. Die Schere zwischen unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern und offenen Stellen klafft immer weiter auseinander“, sagt Daniela Tomczak, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen.

Siegen-Wittgenstein/Olpe: Das sind die Ausbildungs-Zahlen

Im Ausbildungsjahr 2020/21 waren bei der Arbeitsagentur, die für Siegen-Wittgenstein und Olpe zuständig ist, insgesamt 2.080 junge Menschen gemeldet, 257 weniger als im Jahr zuvor. Auch die Zahl der gemeldeten Stellen ist gesunken. Arbeitgeber in den beiden Kreisen haben insgesamt 3.469 Stellen gemeldet, 317 weniger als im Vorjahr.

+++ Lesen Sie auch: Es geht aufwärts: Weniger Arbeitslose in Siegen +++

Ende September waren im Agenturbezirk noch 395 Ausbildungsstellen frei, 77 mehr als im vergangenen Jahr. Gleichzeitig waren noch 107 junge Menschen ohne Ausbildungsplatz, 32 weniger als im Jahr zuvor. Rein rechnerisch kommen so 3,69 offene Stellen auf jeden unversorgten jungen Menschen.

Die Zahlen Im Kreis Siegen-Wittgenstein ist die Zahl der Bewerber im Ausbildungsjahr 2020/2021 um 152 auf 1.407 gesunken. Die Betriebe meldeten 1.964 Ausbildungsstellen, 195 weniger als im vergangenen Jahr. Noch unbesetzt sind 265 Stellen, unversorgt sind 66 Bewerber. Damit stehen jedem unversorgten Bewerber 4,02 freie Ausbildungsstellen zur Verfügung.

„Immer mehr Unternehmen haben Probleme, die offenen Ausbildungsstellen zu besetzen. Das war bereits vor Corona in beiden Kreisen zu beobachten. Durch die Pandemie hat diese Entwicklung jedoch deutlich an Fahrt zugenommen“, so Tomczak.

Siegen und Umland: Siegener Arbeitsagentur kennt Maßnahme gegen Azubi-Mangel

Kurz vor Ende des Ausbildungsjahres – es läuft immer vom 1. Oktober bis 30. September – hat die Berufsberatung der Siegener Arbeitsagentur aus diesem Grund Online-Vorstellungsgespräche zwischen suchenden Unternehmen und Jugendlichen organisiert und durchgeführt.

+++ Lesen Sie auch: Ausbildung in Siegen: Mehr Stellen als Bewerber – die Folgen +++

„Wir hatten definitiv noch junge Menschen, die motiviert waren und auf der anderen Seite offene Stellen. Deshalb wollten wir beide Seiten noch zusammenbringen und haben dafür unser Format der Videokommunikation genutzt“, erklärt Christopher Becher, Teamleiter der Berufsberatung.

Siegen und Umland: Dieses Unternehmen konnte von der Maßnahme profitieren

Eines der teilnehmenden Unternehmen war die Flick Fashion Group GmbH. Der Textil- und Bekleidungsgroßhändler mit Sitz in Freudenberg konnte seine Ausbildungsplätze für dieses Jahr nicht besetzen. Philip Haßler, Geschäftsführer bei Flick, hatte vollen Erfolg bei der Aktion. „Es war ein sehr schönes Format und es ist wichtig, neue Wege zu gehen. Wir wurden dafür belohnt“, berichtet er. Denn Haßler konnte an dem Tag sogar zwei neue Auszubildende gewinnen – Sabrina Kehl und Daniel Aderhold.

+++ Lesen Sie auch: Schneider’s Bäckerei: Warum sich die Bäcker-Ausbildung lohnt +++

Beide haben zum 1. August eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau beziehungsweise zum Einzelhandelskaufmann begonnen und sind sehr zufrieden. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Jahr noch eine Ausbildung beginnen kann. Dann hat sich sehr spontan diese Möglichkeit ergeben und ich konnte kurze Zeit später starten“, so die 21-Jährige. Für Daniel Aderhold war es das erste Online-Vorstellungsgespräch: „Es war etwas ungewohnt, aber ich habe mich im Gespräch wohl gefühlt und jetzt freue ich mich, dass ich mich im Unternehmen beweisen kann“.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland