Auto brettert durch Fenster in Haus – Einrichtung kaputt

Oberdielfen. 18-Jähriger kommt in Wilnsdorf-Oberdielfen mit seinem Corsa von Straße ab und prallt frontal gegen eine Hauswand. Der Schaden ist beträchtlich.

Mit Verletzungen musste in der Nacht zu Samstag ein 18-jähriger Pkw-Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahranfänger war gegen 1.45 Uhr von Wilnsdorf in Fahrtrichtung Oberdielfen unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er mit seinem Opel Corsa am Ortseingang Oberdielfen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Der Pkw durchbrach einen Jägerzaun, mehrere Büsche und prallte dann frontal gegen ein Wohnhaus. Hierbei wurden Mauer und Fenster sowie Einrichtung im Inneren erheblich beschädigt.

Die Maßnahmen der alarmierten Feuerwehreinsatzkräfte beschränkten sich auf die Sicherstellung des Brandschutzes, Verkehrsabsicherung und Abstreuen von Betriebsmitteln. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Wagen durch einen Abschleppdienst geborgen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich liegen

