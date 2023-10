Ein 24-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen sein Auto geschrottet, als er auf der HTS-Auffahrt in Kreuztal in die Leitplanke krachte.

Blaulicht Auto crasht Leitplanke: Unfall auf HTS-Auffahrt in Kreuztal

Kreuztal. Ein 24-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen sein Auto geschrottet, als er auf der HTS-Auffahrt in Kreuztal in die Leitplanke krachte.

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf die HTS-Auffahrt in Kreuztal gerufen worden. Gegen 3.40 Uhr wollte nach Aussage der Polizei ein 24-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf die B54 in Richtung Krombach aufgefahren. Auch noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug zu weit nach rechts und prallte gegen die Leitplanke.

Einige Meter weiter blieb der Wagen in der Front erheblich beschädigt stehen. Der Fahrer wurde bei dem Alleinunfall nicht verletzt und konnte sein Auto aus eigener Kraft verlassen. Da Betriebsstoffe ausliefen und um die Autobatterie abzuklemmen wurde die Feuerwehr mit dem Alarmstichwort „ABC 1 – Auslaufende Betriebsstoffe“ gegen 3.47 Uhr von der Kreisleitstelle alarmiert.

Unfall auf HTS-Auffahrt in Kreuztal: Sperrung durch Polizei und Feuerwehr

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher, streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und schalteten das Unfallfahrzeug stromlos. Während des Einsatzes sperrten Feuerwehr und Polizei die Auffahrt in Richtung Olpe. Für den nicht mehr fahrbereiten Pkw musste ein Abschlepper bestellt werden.

