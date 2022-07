Der VW T-Roc des Unfallverursachers gerät in Brand. Der Fahrer wird lebensgefährlich verletzt.

Ursache unklar Siegen: Auto nach Unfall in Brand – Fahrer in Lebensgefahr

Siegen. Ein 28-Jähriger verliert in Siegen auf der Leimbachstraße die Kontrolle über sein Auto. Er wird schwer verletzt, der Sachschaden ist hoch.

Nach einem schweren Verkehrsunfall musste am Samstag in den frühen Morgenstunden die Leimbachstraße zwischen der Winchenbach und der Mörikestraße voll gesperrt werden. Bilanz des Unfalls: Drei total beschädigte Pkw, darunter ein fast ausgebranntes Fahrzeug, sowie fünf weitere beschädigte Pkw und ein demoliertes Geländer. Der Unfallverursacher wurde schwerst verletzt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen be mehr als 120.000 Euro liegen.

Gegen 4.30 Uhr befuhr der 28-jährige Pkw-Fahrer mit seinem VW T-Roc von der Innenstadt kommend die Leimbachstraße in Fahrtrichtung Autobahn mit sehr hoher Geschwindigkeit. Zwischen den Autohäusern Mercedes und Audi geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Hier rammte er einen erst ein Jahr alten Fiat 500, der am linken Fahrbahnrand geparkt stand. Ebenfalls dort geparkt stand ein Jeep, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg flog, ein Geländer beschädigte und schließlich total zerfetzt liegen blieb.

Unfallursache ist noch nicht geklärt

Der Unfallverursacher schleuderte mit seinem VW noch rund 70 Meter weiter und blieb dann entgegen der Fahrtrichtung stehen. Das Fahrzeug geriet dann in Brand. Die Feuerwehrmänner und -frauen der Wache Siegen sowie Hammerhütte löschten das brennende Fahrzeug, während sich der Notarzt sowie Rettungsdienst um den Schwerstverletzten kümmerten.

Der geparkte Jeep wird auf den Gehweg geschleudert und total zerfetzt. Foto: Jürgen Schade

Die Leimbachstraße musste voll gesperrt werden. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Dortmund rückte an und sicherte Spuren und Fahrzeugteile, die weit über 150 Meter verstreut waren. Durch die umherfliegenden Autoteile wurden sechs weitere Fahrzeuge beschädigt. Ob Alkohol, Drogen oder Tablettenmissbrauch bei dem Unfallverursacher vorliegt, wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren.

